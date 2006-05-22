Toyota - крупнейший мировой автопроизводитель

Японский концерн Toyota планирует построить к 2010 году 10 новых заводов и стать крупнейшим в мире автопроизводителем, обогнав по объемам выпуска легковых машин своего главного конкурента - американскую компанию General Motors.

Как пишет газета "Йомиури", за этот период Toyota намерена увеличить выпуск на 3 миллиона машин. Количество сборочных заводов, расположенных в различных странах мира, увеличится за это же время с 31 до 41.

В 2005 году на пяти своих заводах в Северной Америке Toyota производила около 1,56 миллиона автомобилей. В нынешнем году будет завершена постройка нового завода в штате Техас, а к 2008 году - в Канаде. В 2009 году в том же Техасе будет построено еще одно сборочное предприятие концерна.

В Европе не снижается спрос на малолитражки, потребляющие мало топлива и не загрязняющие окружающую среду. В связи с этим к 2010 году во Франции будет построен еще один завод, где станут выпускать экономичный автомобиль "Ярис".

В китайской провинции Гуанчжоу в 2006 и 2009 годах Toyota построит два завода, доведя объемы продаж в этой стране до 1 миллиона машин в год, в основном малогабаритных "Королл". По одному заводу появится в Таиланде и Индии - в 2007 и 2010 годах соответственно.

В рамках плана продвижения на европейский рынок Toyota намерена уже в 2007 году достроить сборочный завод под Санкт-Петербургом, пишет "Йомиури".

Лента.ру