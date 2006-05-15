Citroen покажет в Мадриде концептуальный внедорожник (фото)

Французский автопроизводитель Citroen представит на автосалоне в Мадриде концептуальный внедорожник C-Buggy. Автомобиль демонстрирует разработки французских дизайнеров в области компактных моделей для активного отдыха.

C-Buggy - это автомобиль с открытым кузовом. Безопасность пассажиров обеспечивают жесткие дуги позади сидений и рамка лобового стекла. Большой дорожный просвет и короткие свесы кузова обеспечивают внедорожнику достойную геометрическую проходимость. Ожидается, что на концепте будет установлен новый дизельный двигатель Hdi, оснащенный двойным турбонаддувом, который развивает мощность в 173 лошадиные силы. Позднее, этотим мотором станут оснащать автомобили Citroen C5.

Автосалон в Мадриде пройдет с 25 мая по 4 июня. Кроме концепта С-Buggy, Citroen представит новые версии серийных автомобилей C5 и C4, а также спортивный C4 WRC, который дебютирует в мировом ралли в 2007 году.

Лента.ру