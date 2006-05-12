Forbes назвал лучшие открытые автомобили (фото)
В список вошли 10 машин
Американский журнал Forbes составил список лучших открытых автомобилей. Модели со складной крышей были оценены по нескольким номинациям. В список вошли не только последние новинки рынка, но и автомобили, производство которых было начато уже давно.
Полностью список лучших открытых моделей выглядит так:
Самые лучшие открытые машины - Aston Martin DB9 Volante и Ferrari F430 Spider
Лучший новый открытый автомобиль - Cadillac XLR-V
Лучшие классические открытые автомобили - Chevrolet Corvette и Porsche 911 Carrera Cabriolet
Самая мощная открытая модель - Dodge Viper SRT-10
Лучший японский родстер - Honda S2000
Самый эффектный открытый автомобиль - Lamborghini Murcielago Roadster
Самый спартанский открытый автомобиль - Lotus Elise
Лучший открытый автомобиль начального ценового уровня - Mazda MX-5 Miata
Лучший немецкий родстер - Mercedes-Benz SL65 AMG
Лучшая открытая машина для нонконформистов - Panoz Esperante
По мнению составителей списка, в нем не хватает кабриолета марки Rolls-Royce, однако производство новой модели на базе седана Phantom еще не началось.