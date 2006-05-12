Forbes назвал лучшие открытые автомобили (фото)

Американский журнал Forbes составил список лучших открытых автомобилей. Модели со складной крышей были оценены по нескольким номинациям. В список вошли не только последние новинки рынка, но и автомобили, производство которых было начато уже давно.

Полностью список лучших открытых моделей выглядит так:

Самые лучшие открытые машины - Aston Martin DB9 Volante и Ferrari F430 Spider

Лучший новый открытый автомобиль - Cadillac XLR-V

Лучшие классические открытые автомобили - Chevrolet Corvette и Porsche 911 Carrera Cabriolet

Самая мощная открытая модель - Dodge Viper SRT-10

Лучший японский родстер - Honda S2000

Самый эффектный открытый автомобиль - Lamborghini Murcielago Roadster

Самый спартанский открытый автомобиль - Lotus Elise

Лучший открытый автомобиль начального ценового уровня - Mazda MX-5 Miata

Лучший немецкий родстер - Mercedes-Benz SL65 AMG

Лучшая открытая машина для нонконформистов - Panoz Esperante

По мнению составителей списка, в нем не хватает кабриолета марки Rolls-Royce, однако производство новой модели на базе седана Phantom еще не началось.