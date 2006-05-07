АвтоВАЗ создаст военный внедорожник

АвтоВАЗ и ФГУП "Рособоронэкспорт" разработают для нужд Министерства обороны новый военный внедорожник. Об этом, выступая на церемонии празднования 61-й годовщины Победы в центральном офисе "Рособоронэкспорта", заявил генеральный директор ФГУП Сергей Чемизов.

Новый армейский внедорожник планируется назвать "Калашников" в честь конструктора-оружейника. По словам Чемизова, военный автомобиль в дальнейшем можно будет поставлять за рубеж.

Сейчас АвтоВАЗ и "Рособоронэкспорт" сотрудничают в области экспорта продукции автомобильного завода. Такое сотрудничество началось вскоре после того, как на ВАЗ пришли новые менеджеры с "Рособоронэкспорта".

Военные легковые внедорожники в России традиционно производит УАЗ, который в этом году впервые поставил армии свою последнюю разработку - UAZ Patriot. Кроме того, для нужд командования на ГАЗе был разработан большой внедорожник "Тигр", который пока пользуется ограниченным спросом. На ВАЗе военную продукцию никогда раньше не выпускали.

Лента.ру