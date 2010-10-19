Веб-проект Тимошенко будет тестироваться еще 10 дней

Проект лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО "Украина третьего тысячелетия" начнет работать с 27 октября.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"На X съезде Всеукраинского объединения "Батькивщина" 17 октября была презентована концепция нового проекта "Украина третьего тысячелетия", который станет совместной разработкой интеллектуальных кругов гражданского общества пакета самых актуальных для Украины законопроектов и проекта новой Конституции", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что сейчас этот проект работает в тестовом режиме.

"Специалисты юридической и технической сфер изучают и совершенствуют функциональные возможности Интернет-площадки и готовят соответствующие материалы для размещения на страницах проекта. Презентация, посвященная началу работы проекта, запланирована на 27 октября", - сообщается на сайте.