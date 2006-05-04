Forbes считает безопасными только четыре автомобиля

09:15, 04 мая 2006
Наука и IT
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Журнал составил список надежных машин

Американский журнал Forbes составил список самых безопасных автомобилей, представленных на рынке США в 2006 году. По мнению Forbes таких автомобилей всего четыре:

·  Acura RL

·  Honda Civic

·  Saab 9-3

·  Volvo S 80

Рейтинг был составлен на основе результатов краш-тестов, а также с учетом опросов американских автовладельцев, проведенных службой Consumer Reports. Стоит отметить, что верхние строчки занимают автомобили Honda (в Европе Acura RL известна как Honda Legend).

Кроме того в список попали две шведские машины, где традиционно уделяют большое внимание безопасности. Характерно, что седан Volvo S80, попавший в список Forbes, является автомобилем первого поколения, в то время как в Европе уже представили новую модель.

Лента.ру

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