Forbes считает безопасными только четыре автомобиля

Американский журнал Forbes составил список самых безопасных автомобилей, представленных на рынке США в 2006 году. По мнению Forbes таких автомобилей всего четыре:

· Acura RL

· Honda Civic

· Saab 9-3

· Volvo S 80

Рейтинг был составлен на основе результатов краш-тестов, а также с учетом опросов американских автовладельцев, проведенных службой Consumer Reports. Стоит отметить, что верхние строчки занимают автомобили Honda (в Европе Acura RL известна как Honda Legend).

Кроме того в список попали две шведские машины, где традиционно уделяют большое внимание безопасности. Характерно, что седан Volvo S80, попавший в список Forbes, является автомобилем первого поколения, в то время как в Европе уже представили новую модель.

Лента.ру