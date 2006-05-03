Создан серийный сверхбыстрый автомобиль (фото)

В Германии создали серийную версию суперкара Lotec Sirius, сообщает Top Gear. Автомобиль способен разгоняться до 400 километров в час, при этом до ста километров в час - за 3,8 секунды, а до 200 - за 7,8 секунды.

Впервые этот спорткар был представлен в 2001 году в качестве концептуальной модели. Фирме понадобилось около пяти лет, чтобы создать дорожную версию машины.

Lotec Sirius комплектуется двигателем, в основе которого мотор Mercedes V12 объемом шесть литров. Этот силовой агрегат устанавливался на легендарный "шестисотый" Mercedes S-klasse образца 1991 года. За счет двойного турбонаддува мощность двигателя удалось увеличить до 1200 лошадиных сил при максимальном давлении турбин.

Такие динамические показатели делают немецкий суперкар конкурентом Bugatti Veyron. Однако цена Lotec Sirius значительно ниже - около 540 тысяч долларов.

Лента.ру