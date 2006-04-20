Kodak создал вечный DVD-диск

Компания Kodak выпустила специальные архивные диски с золотым покрытием. По словам разработчиков, технология Gold Preservation позволит продлить жизнь оптическим носителям на сотни лет, пишет Macsimumnews.

Новые диски от Kodak содержат 24-каратный золотой отражающий слой, которой позволяет существенно продлить срок работы носителя. В современных дисках та же роль отводится алюминиевой "подложке", покрытой фталоцианиновым светочувствительным красителем, который со временем разрушается.

Сообщается, что благодаря технологии Gold Preservation, диски CD будут хранить информацию 300 лет, а DVD будут работать без сбоев от 80 до 100 лет. "Вечные" диски от Kodak поступят в продажу в ближайшее время, и будут доступны как рядовым пользователям, так и крупным компаниям.

Лента.ру