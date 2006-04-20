Fiat сделал из Panda эксклюзивного ”Монстра” (фото)

Компания Fiat выпустит ограниченную серию полноприводных автомобилей Panda Monster, сообщает Italiaspeed.com. Модель представлена совместно с компанией Ducati, выпускающей одноименные мотоциклы. Всего планируется продать 695 таких машин.

Основное отличие "Монстра" от обычного Fiat Panda - новые элементы дизайна кузова. Автомобиль будет доступен только в черном цвете. Двигатель модели - стандартный дизель объемом 1,3 литра, который развивает 70 лошадиных сил. С ним Fiat Panda Monster разгоняется до ста километров в час за 18 секунд, а его максимальная скорость составляет 150 километров в час. Полноприводная машина имеет большой дорожный просвет, что позволяет ей уверенно передвигаться по плохим дорогам.

Компания Fiat не сообщает официальную стоимость модели. Планируется, что цена будет обсуждаться с 695 отобранными Fiat`ом покупателями.

Лента.ру