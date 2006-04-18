Купе BMW 3-Series (фото)

Компания BMW готовится к премьере полностью нового поколения купе BMW 3-Series. Этот автомобиль должен быть официально представлен осенью нынешнего года в рамках международной автомобильной выставке в Париже. Однако уже сейчас появились шпионские фотографии новинки, сделанные при перевозке предсерийного автомобиля для рекламных целей.

Судя по этим снимкам, дизайн нового купе будет сочетать в себе как черты BMW 3-Series последнего поколения, так и некоторые стилевые элементы, позаимствованные у BMW 5- и 6-Series. При разработке купе дизайнеры BMW сохранили еще и фирменную форму задних фонарей, так любимую энтузиастами немецкой марки. В целом же новинка будет заметно крупнее предшественника и получит более стремительный силуэт кузова.

Нельзя не отметить и тот факт, что новое купе станет первой моделью марки, оснащаемой новейшим турбированным трехлитровым мотором мощностью в 302 лошадиные силы. Напомним, что на данном агрегате используются специальные турбины с низкой инерцией, благодаря чему специалистам BMW удалось избавиться от присущего многим турбомоторам "турболагу" – задержки перед включением турбин. В результате двигатель отличается уникальной "полкой" крутящего момента: максимальные 400Нм достигаются уже на 1500 оборотах в минуту, и затем этот показатель сохраняется вплоть до 5800 оборотов в минуту. Рабочий диапазон работы мотора ограничен 7000 оборотами в минуту.

Никакой другой информации о технической начинке нового купе BMW 3-Series пока нет.

Лента.ру