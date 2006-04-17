Новый Suzuki XL7 (фото)

На нью-йоркском автосалоне состоялась мировая премьера нового внедорожника Suzuki XL7. Автомобиль, в основе которого лежит удлиненная платформа Suzuki Grand Vitara, стал заметно больше и мощнее своего предшественника.

Стандартным для нового Suzuki XL7 станет двигатель V6, объем которого составляет 3,6 литра. Это мотор разработан совместно с американским автопроизводителем General Motors, однако выпускаться он будет в Японии. Мощность нового силового агрегата составляет 250 лошадиных сил.

На американском рынке семиместный автомобиль будет представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Стандартной для внедорожника станет пятиступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения.

Машина получит современные электронные системы активной безопасности: ABS, EBD (система распределения тормозных усилий) и систему стабилизации ESP. В люксовой комплектации покупателям предложат выбрать проигрыватель DVD или навигационную систему - заказать автомобиль с обеими опциями невозможно.

Ожидается, что продажи нового внедорожника на американском рынке начнутся в конце этого года.

Лента.ру