Как украинский студент додумался продавать виртуальные бриллианты

Что ни говори, а социальные сети - это китч современного общества, реалии сегодняшнего дня. Если мы принципиально и отказываемся регистрироваться в таких проектах, то сразу вспомним как минимум пару тройку (а скорее пару-тройку десятков) друзей и знакомых, которые “грешат” этим делом. Не отходя от рабочего места или домашнего компьютера мы находим свою первую любовь, бывших одноклассников и однокурсников, вчерашних коллег, просто людей из прошлого, с которыми сводила нас жизнь, или ищем новых знакомств. Сеть затягивает. Но порой начинает надоедать своей однотипностью, прогнозированностью и стабильностью, которой мы так жаждем в других сферах.

Совсем недавно мне удалось узнать, что 18-летний украинский студент создает международную социальную сеть “Feelfame”(“Чувство славы”). И не просто очередную копию “Facebook”, а совершенно новый тематический проект, ориентированный на творческих людей. Представьте, английский поэт размещает там свое стихотворение, его строчки вдохновляют американского композитора на написание мелодии, канадский продюсер покупает будущий хит для своей группы, параллельно подыскивая для своего проекта новую вокалистку. И все это не выходя из дома или офиса. Также не менее интересным, является и подход студента КПИ к финансированию этого международного интернет-проекта.

УНИАН встретился с автором проекта “Feelfame” Романом Пухальским, чтобы детально разузнать о будущей социальной сети мирового масштаба.

Рома, социальные сети - это площадка для поиска старых друзей, общения и знакомств. Чем будет твой проект существенно отличаться от всех имеющихся?

Все социальные сети на сегодня в основном используются для общения. На самом деле социальная сеть дает гораздо больше возможностей. Наш проект будет ориентирован на творческих людей. Во-первых, они смогут выкладывать в сети свои работы. Художник сможет закачивать фото своих картин, танцор или певец выкладывать ролики со своим исполнением. Или, к примеру, группа ищет гитариста. Они заходят в сеть, выбирают подходящего кандидата - и готово. Поиск будет очень удобным, вплоть до города или даже до улицы. Теперь для поэта и музыканта расстояние не станет проблемой на пути создания очередного хита.

По каждому направлению можно будет проводить конкурс. У нас будет уникальная возможность наблюдать творческий путь человека с момента его “раскрытия” и до общественного признания, когда он становится любимчиком публики. После этого было бы логично проталкивать его на телевидении. Поэтому родилась идея в будущем создать еще и тематический телеканал с одноименным названием.

На отборочные туры и всевозможные кастинги, которые проводят продюсеры, колеся по разным городам в разных странах, большинство желающих не могут попасть даже физически, не говоря уже о разных других факторах. В данном случае, чтобы человеку заявить о себе, достаточно всего лишь иметь доступ к Интернету. На платформе Feelfame будет очень удобно профессиональным продюсерам подбирать для своих новых проектов участников групп, солистов. То же самое касается режиссеров, клипмейкеров и т. д.

Как возникла идея создать такой проект?

Идея возникла еще в декабре, в беседе со своим другом, который рассказывал мне, как ему сложно найти гитариста в группу. Решил, что для реализации этой идеи лучше всего подошла бы социальная сеть, она легко интегрируется. Создали команду ребят-единомышленников, опытных, сильных программистов, которым захотелось попробовать себя в работе над чем-то масштабным.

Как вы лодку назовете, так она и поплывет... Как выбирал название для социальной сети?

На сегодня много предприимчивых людей зарабатывают тем, что регистрируют все красивые доменные имена, да и некрасивые уже тоже. Все хорошие имена заняты и продаются иной раз по баснословным ценам. Задача у меня стояла не простая: доменное имя должно быть понятным всем пользователям.

Я все отложил и дня за три проработал порядка 2 тысяч вариантов различных словосочетаний. Сначала выписал все слова, которые ассоциируются у человека с творчеством. Все они оказались заняты. Искал ко всем словами синонимы. И в результате мои усилия были полностью оправданны. Домен www.feelfame.com оказался свободным. Это была просто удача.

У тебя “наполеоновские” планы – сразу сделать проект международным. Почему для начала не хочешь ограничиться просторами СНГ?

Начиная с Запада легко охватить весь мир. Это лучше не только с экономической точки зрения, но и для самого проекта. Уровень развития Интернет-технологий в странах СНГ отстает лет на десять от Запада. Все известные социальные сети “Одноклассники”, “В Контакте” – это попросту копии западных проектов, существующих уже на протяжении 3-5 лет. “В Контакте” - это тот же “Facebook”, там даже такой же дизайн, такие же цвета.

Каким будет язык проекта?

Мы изначально запустим его на двух языках: английском и русcком. Английский - универсальный язык для всего западного мира. А русским языком планируем охватить страны СНГ, Прибалтику. Потом по мере необходимости будем добавлять новые языки, исходя из активности аудитории той или иной страны.

Как собираешься привлекать потенциальных юзеров?

Без серьезной раскрутки об этом проекте никто не узнает. Есть предварительная договоренность с одним из известных продюсеров США. С помощью его имени и имен людей, которых он продюсирует (а они достаточно известные), мы заявим об этом проекте всерьез и надолго.

Сколько нужно денег, чтобы воплотить проект в жизнь?

Техническая сторона проекта составляет полмиллиона долларов. Дальнейшие инвестиции напрямую зависят от качества и масштабов развития моего проекта. Можно добавить несколько языков, применить определенные “фишки”, которые есть на сегодня и на этом остановиться, а можно постоянно внедрять что-то новое, расширяться, для этого соответственно будут нужны более емкие инвестиции.

За IT-технологиями - будущее. Не стал бы Билл Гейтс покупать часть акций известного социального сайта “Facebook”, если бы не был уверен в экономическом успехе этого проекта. Обращался ли ты к представителям украинского бизнеса со своими предложениями и разработками?

В западные страны понимание того, что за IT-технологиями будущее, пришло лет 10 назад. У меня были попытки найти инвестора на территории Украины. И я убедились в том, что в 90% случаев бизнесмены просто не понимают, что такое интернет-технологии и как c помощью них можно заработать. Я понял, что инвестора я здесь не найду. К тому же учитывая политическую ситуацию в нашей стране и грядущие президентские выборы. Там сосредоточены все крупные инвестиции.

Среди тех, к кому я обращался со своим проектом, была и инвестиционно-консалтинговая группа EastOneGroup Виктора Пинчука. Учитывая его интерес к современным технологиям, к современному искусству и творчеству, я решил, что мой проект должен его заинтересовать. Но, судя по всему, он так о нем и не услышал "благодаря" своему окружению. После нескольких “пустых” попыток найти инвестора, я решил заработать первоначальный капитал для своего проекта своими силами.

Именно для этого я запустил проект Page of names (“Страница имен”) как вариант инвестирования проекта Feelfame. Его участникам по замыслу должны стать 272 человека из разных стран мира, имеющее непосредственное отношение к творчеству. Я им предлагаю купить виртуальные драгоценные камни, а взамен они получают рекламную площадку сроком на 10 лет, их лица и имена будут находится на главной странице Page of names, которую я в свою очередь буду максимально раскручивать. Каждый пользователь, который зайдет на Страницу Имен, нажимает на фото и переходит по ссылке на персональную Интернет-страничку “звезды”. Исходя из того, что проект Feelfame нацелен на творческую аудиторию, то и деньги на его развитие решил собирать у людей творческих.

Это международный проект. Планируется, что в нем примут участие люди из разных стран. Например, итальянские певцы смогут узнать о своих украинских коллегах и наоборот. Такие знакомства могут дать жизнь новым необычным дуэтам.

Кто-то из представителей украинского шоу-бизнеса уже согласился участвовать?

На сегодня в проекте уже принимает участие украинская певица Маша Фокина. Ей подарил драгоценный камушек тайный поклонник. Я знаю, что ее такой сюрприз порадовал и она пожелала мне удачи в реализации моего проекта.

УНИАН решил связаться с людьми, которые следят за тенденциями развития социальных сетей, поинтересоваться перспективой развития этого направления в Украине и оценить шансы новых проектов.

Сергей Блажко, руководитель службы по связям с общественностью компании "Союз-Виктан":

Кто слышал об “Одноклассниках” в 2005 году?

Социальные сети очень интересны с точки зрения рекламы. Ежедневно подобные ресурсы посещают десятки миллионов людей. С помощью таргетинга из основной массы посетителей можно выделить именно те группы, которые вы расцениваете как целевую аудиторию. Например, по географическому и демографическому признаку.

Популярность социальных сетей в Украине очень велика, но я немного сомневаюсь в быстром успехе новых проектов. Крупные русскоязычные социальные сети, такие как Одноклассники и В контакте практически поглотили данный сегмент рынка. Владельцам новых социальных сетей нужно будет предложить что-то заманчивое, чтобы посетители воспользовались услугами нового сайта. Хотя, в современном информационном пространстве случаи бывают разные. Кто слышал о «Одноклассниках» в 2005 году?

Нужно учитывать также, что в мире, значительную часть прибыли социальные сети зарабатывают на платных сервисах, а уж только потом на баннерной рекламе. В Украине и по ментальным, и по экономическим причинам посетители не особо охотно пользуются услугами платных сервисов.

Светлана Калинина, управляющий партнер Kwendi Media Audit:

Социальных сетей должно быть много

Социальных сетей много, их и должно быть много. Сколько социальный ролей – столько и социальных сетей, ведь их основная задача – помогать поддерживать контакт с друзьями, коллегами и единомышленниками. В перспективе - дальнейшее сегментирование аудитории и появление узкоспециализированных сетей, а также, конечно, социальные графы.

Для рекламодателя социальные сети – это новые возможности работать с определенным количеством целевой аудитории. Но они требуют новых подходов и новых навыков, отличных от размещения роликов на ТВ, макетов в прессе и даже баннеров на сайтах. Например, создать сеть под себя или стать генеральным спонсором существующей социальной сетки. Главное тут – возможность открытого и осмысленного диалога с потребителем.

PS Вот стартует новый проект (в этом у меня уже сомнений нет), и я тоже рискну познакомить мировую общественность с плодами своего творчества. И если хотя бы нескольким людям придется по душе мое рифмоплетство (настоящая поэзия – это все же редкий талант), моя совесть будет чиста – значит не зря в плотном рабочем графике находила свободную минутку для построения давно известных слов в новом порядке:)

Анна Ященко