Украинский хакер стал первым, кому удалось взломать известную видео-приставку

17:44, 06 февраля 2018
Наука и IT
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Украинец первым смог взломать новую версию системы PS4 / фото Twitter @vpikhur

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Своим достижением Пихур поделился на конференции Recon Brussels, сообщает Wololo.net. На конференции он показал фото и видео всего процесса взлома. Хакер рассказал, что для взлома он использовал уязвимость консоли, о которой знал уже два года.

Эта уязвимость существует в версиях прошивки старше 5.00 и до сих пор не устранена разработчиками.

Хакеры уже неоднократно взламывали PlayStation 4 на более старых прошивках для того, чтобы иметь возможность играть в пиратские игры и не платить за оригинальные. Однако разработчики постоянно исправляют уязвимости в новых версиях операционной системы. При этом обновляется система автоматически, а "откатиться" на старую версию невозможно.

Как сообщал УІНАН, хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.

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