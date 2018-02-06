Украинский хакер стал первым, кому удалось взломать известную видео-приставку

Хакер рассказал, что для взлома использовал уязвимость консоли, о которой знал уже в течение двух лет.

Известный в хакерских кругах украинец Владимир Пихур, который сейчас проживает в США, сумел взломать консоль Sony PlayStation 4 с установленной прошивкой версий 5.00 и выше, что до этого не удавалось никому.

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Своим достижением Пихур поделился на конференции Recon Brussels, сообщает Wololo.net. На конференции он показал фото и видео всего процесса взлома. Хакер рассказал, что для взлома он использовал уязвимость консоли, о которой знал уже два года.

Эта уязвимость существует в версиях прошивки старше 5.00 и до сих пор не устранена разработчиками.

Хакеры уже неоднократно взламывали PlayStation 4 на более старых прошивках для того, чтобы иметь возможность играть в пиратские игры и не платить за оригинальные. Однако разработчики постоянно исправляют уязвимости в новых версиях операционной системы. При этом обновляется система автоматически, а "откатиться" на старую версию невозможно.

Как сообщал УІНАН, хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.