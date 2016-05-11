Канадский школьник по картам звездного неба обнаружил город древних майя
15-летний канадский школьник Уильям Гадури обнаружил древний город майя, сравнивая карты звездного неба со спутниковыми снимками земной поверхности.
Город был обнаружен в джунглях Мексики. Как предполагается, это четвертый по размерам из известных городов древних майя. Уильям назвал его Каак-Чи, или "Пасть огня", передает Русская служба ВВС.
Эта новость быстро распространилась по интернету после того, как она была опубликована на сайте Reddit и получила сотни комментариев.
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Уильям заинтересовался цивилизацией майя в 2012 году, когда узнал о том, что календарь майя якобы предсказал на этот год конец света.
Хобби постепенно превратилось в серьезные исследования. Уильям предположил, что расположение городов майя может совпадать с составленной ими картой созвездий. Он проанализировал 22 звездных атласа майя и наложил расположение звезд на спутниковые снимки полуострова Юкатан.
Выяснилось, что 117 известных городов майя действительно находятся в точках, где в атласах отмечены звезды, причем яркие звезды совпадали с крупнейшими городами.
Потом Уильям наложил на карту 23-й атлас и заметил несоответствие: из трех звезд только две совпадали с расположением городов. Третья звезда указывала на точку на границе Мексики и Белиза, но густые джунгли в этом районе не позволяли рассмотреть земную поверхность на имевшихся спутниковых снимках.
Теория подростка была отмечена призом на организованном Канадским космическим агентством конкурсе, после чего специалисты начали снабжать его снимками с новейшего американского картографического спутника RADARSAT-2.
Уильям также тщательно изучил интернет в поисках снимков этого района, датируемых 2005 годом, когда пожар выжег там растительность.
Вооружившись полученными фотографиями, Уильям обратился к доктору Арману Лароку из Университета Нью-Брансуика. Изучив снимки и применив к ним цифровую обработку, ученый подтвердил, что школьник обнаружил крупный город с 30 строениями и 86-метровой пирамидой.
Открытие Уильяма Гадури было встречено с большим энтузиазмом, и Канадское космическое агентство вручило ему специальную медаль отличия.