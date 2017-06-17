Телескоп "Хаббл" сфотографировал туманность Спирограф

Ученые с помощью телескопа "Хаббл", получили снимок планетарной туманности IC 418, которая известна также как туманность Спирограф. Как отмечается на сайте NASA, туманность располагается на расстоянии двух тысяч световых лет от Земли в созвездии Заяц.

Планетарные туманности появляются на конечных этапах существования звезд, похожих на Солнце. Звезда в центре IC 418 была красным гигантом тысячи лет назад, а затем отбросила свои внешние оболочки, которые сформировали туманность. IC 418 простирается на 0,1 светового года.

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В центре снимка расположилось ядро красного гиганта, из которого была образована туманность. Через несколько тысяч лет туманность постепенно рассеется в пространстве, а ее центр будет остывать на протяжении еще миллиардов лет, существуя как белый карлик.

Ранее сообщалось о том, что телескопу "Хаббл" удалось сделать фото планетарной туманности "Маленькая жемчужина", которая располагается на расстоянии шести тысяч световых лет от Земли в созвездии Стрельца.