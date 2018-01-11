В Китае создали многоразовую бумагу для печати

Китайские ученые разработали новый тип бумаги, с которой можно стирать напечатанный текст и изображения. Исследователи считают, что многоразовый материал для печати позволит защитить окружающую среду.

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Их научная работа опубликована в журнале Nature Communications, передает republic.

Созданная бумага – это многослойный мат из полимеров, который пропитан химическими веществами. Они вступают в реакцию с солями металлов для получения семи различных цветов. Химические вещества в бумаге – это терпиридиновые молекулы-лиганды, соответствующие конкретным ионам металлов, таким как цинк, железо или кобальт.

Для улучшения оптических свойств бумаги исследователи добавили в ее состав флуорен. Чернила для печати (она проводилась на обычном принтере) создали путем смешивания солей металлов с водным раствором.

Китайские ученые рассказали, что они восемь раз печатали, а потом стирали содержимое. После этого бумага уже начала терять свою интенсивность. Качество чернил не менялось на протяжении шести месяцев.

По мнению исследователей, с учетом того, что бумага многоразовая, стоимость разработанной ими печати будет составлять всего лишь одну пятую от стоимости печати с использованием обычного струйного принтера.