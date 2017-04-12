Зонд NASA впервые обнаружил в атмосфере Марса частицы металла

Орбитальный зонд Maven обнаружил в атмосфере Марса ионы металла, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение NASA.

"Maven впервые обнаружили постоянное присутствие металлических ионов в ионосфере планеты, отличающейся от ионосферы Земли", - сказал автор исследования Джозеф Гребовски из Центра космических полетов Годдарда NASA в Гринбелт (штат Мэриленд). Работа Гребовски опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

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"Поскольку ионы металлов имеют длительный жизненный цикл и транспортируются далеко от региона происхождения нейтральных ветров и электрических полей, они могут быть использованы для определения движения в ионосфере", - рассказал Гребовски.

Миссия Maven изучает ионосферу Марса и часть его верхней атмосферы, которая из-за солнечного излучения сильно ионизируется. Открытие атомов металла в ионосфере Марса поможет выяснить происходящие в ней процессы, а также лучше узнать, как Марс лишился большей части своей атмосферы под воздействием солнечного ветра.

В течение последних двух лет Maven, который является десятым по счету марсианским орбитальным аппаратом NASA, обнаружил железо, магний и ионы натрия в верхних слоях атмосферы Марса.