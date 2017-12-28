Российский спутник AngoSat-1 вышел из строя из-за короткого замыкания - СМИ

Первый в истории Анголы спутник связи AngoSat-1, который был построен российской компанией "Энергия" и перестал выходить на связь после выхода на целевую геостационарную орбиту, вероятно, вышел из строя из-за короткого замыкания.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на космодроме.

"Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника", - сказал источник.

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Как рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли, для ангольского спутника было разработано новое приборное оборудование, ранее не производившееся и не испытывавшееся на других КА. В этом РКК "Энергия" поступила вопреки мировому опыту запуска коммерческих спутников связи - на них принято применять только испытанное в космосе оборудование.

Отмечается, что связь со спутником после старта продлилась 42 минуты, после чего неожиданно оборвалась.

AngoSat-1 стал первым геостационарным спутником связи, созданным РКК "Энергия" за последние 15 лет.

Создание спутника проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между "Роскосмосом" и правительством Анголы при посредничестве "Рособоронэкспорта". Три российских банка - "Росэксимбанк", ВТБ и ВЭБ - выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства были перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, но задолженность рефинансировали.

Запуск AngoSat-1 был застрахован российскими компаниями на $121 млн.

"Известия" напоминают, что это не первый случай, когда спутник производства РКК "Энергия" неожиданно выходит из строя: похожая авария случилась с египетским космическим аппаратом в 2015 году.