Громче сирены: биологи записали необычные "брачные песни" рыб

Ученым Техасского университета удалось записать звук самых громких рыб в мире. Их громкость во время нереста может достигать 150 дБ, что является опасным для слуха человека.

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Рыбы семейства горбылевих, вопреки распространенному мнению, не немые. Они могут издавать звуки, которые используют для коммуникации и привлечения партнера, сообщает издание Naked Science.

По данным ученых, это самые громкие представители рыб, и одни из самых громких водных животных вообще. Для сравнения громкость пожарной сирены около 100 дБ, а артиллерийского снаряда – 120 дБ.

Также ихтиологи отмечают, что такие звуки могут быть опасными для других водных обитателей, повреждая их слух.

Как сообщал УНИАН, ученые нашли наиболее глубоководную рыбу в мире и описали ее.