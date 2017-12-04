Учрежденную Цукербергом премию готовятся получить физики за карту Вселенной

В США объявлены лауреаты ежегодной премии Breakthrough Prize за прорывы в науке, учрежденной интернет-предпринимателями и миллионером Юрием Мильнером, основателем Facebook Марком Цукербергом, предпринимателем и ученым Сергеем Брином и его бывшей супругой Энн Воджицки. Лауреаты премии получают вознаграждение в $3 млн.

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В этом году награда по физике стала примечательна тем, что ее разделила команда из 27 ученых, задействованных в запущенном 15 лет назад проекте WMAP, посвященном созданию карты реликтового излучения во Вселенной. Изучение осуществлялось при помощи космического аппарата Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), запущенного NASA, пишет "Газета.Ru".

В области наук о жизни премия была присуждена онкологу и нейробиологу Дону Кливленду из Калифорнийского университета в Сан-Диего, генетику Джоан Хори из Института биологических исследований Солка, а также генетик Ким Нэсмит из Оксфордского, Питер Уолтер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Кадзутоси Мори из Киотского университета. Премию в области математики получили математики Кристофер Хакон из Университета Юты и Джеймс Маккернан из Калифорнийского университета в Сан-Диего за вклад в бирациональную геометрию.