Международный интернет-скандал: Трамп поделился кадрами с избиениями и уничтожением Девы Марии (видео)

Международный интернет-скандал с участием Дональда Трампа. Американский президент опубликовал в своем Твиттере антиисламское видео британских ультраправых радикалов.

Так, на одном из роликов, согласно с подписью, группа мусульман сбрасывает подростка с крыши, на втором - человек разбивает статую Девы Марии.

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Еще в одном видео, как говорится в описании, мигранты-мусульмане в Голландии бьют парня на костылях.

Когда об этом стало известно на Даунинг-стрит, пресс-секретарь Мэй заявил, что радикалы хотят расколоть общество, и британцы едины в своем осуждении их риторики, которая «противоположны ценностям нашей страны: достоинству, толерантности и уважению».

Трамп призвал британского премьер-министра Терезу Мэй поменьше читать его Twitter и сосредоточиться на борьбе с исламистским террором в своей стране. Соответствующее заявление он сделал в одном из сообщений в этой социальной сети.