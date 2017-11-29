В ОАЭ искусственный интеллект будет следить за водителями в их служебных автомобилях

Полиция Дубая скоро сможет контролировать граждан, находящихся внутри служебных автомобилей с помощью искусственного интеллекта, который будет установлен в сланоне, сообщает khaleejtimes.com.

Читайте также​В ОАЭ открылось первое в мире министерство искусственного интеллектаТехнология Com-iot Technologies будет анализировать данные с камеры. Искусственный интеллект сможет распознавать, разговаривает ли человек по телефону или отвлекается на что-либо, и сообщать об этом полицейским.

Полиция Дубая недавно подписала меморандум о взаимопонимании с Com-iot в рамках программы акселератора будущего Дубая. Изобретение предназначено для того, чтобы обнаружить автомобилистов, которые нарушают правила дорожного движения, например, используют свой мобильный телефон во время вождения или едят и пьют.