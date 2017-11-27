В забаненной в Украине соцсети ВКонтакте теперь можно редактировать личные сообщения

Во ВКонтакте появилась функция редактирования личных сообщений в течение суток после отправки.

После изменения текста возле отправленного сообщения появится пометка "корр.)". Об этом рассказали в пресс-службе соцсети, передает TJ.

Читайте также"Не ищи меня ВКонтакте": российские сайты выпали из десятки самых популярных сайтов в Украине (инфографика)

Редактирование сообщений появилось в обычном и мобильном браузере, а также в приложениях на Android. ВКонтакте пообещала добавить функцию в приложение для iOS в ближайшем обновлении.

Также соцсеть разрешила приглашать в беседы всех пользователей — для этого больше не нужно добавлять их в друзья. Создатель чата создаёт ссылку-приглашение и отправляет нужному пользователю. В случае необходимости приглашение можно аннулировать. Всего в беседу могут войти до 250 человек.

Как свидетельствовало исследование, несмотря на то, что ВКонтакте покинул первую десятку популярных сайтов среди украинцев в сентябре, каждый третий украинец по-прежнему посещает эту соцсеть.