Каждый третий украинец продолжает пользоваться "Вконтакте" - исследование

Несмотря на то что "Вконтакте" покинул первую десятку популярных сайтов среди украинцев в сентябре, каждый третий украинец по-прежнему посещает эту соцсеть. Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.

Отмечается также, что количество украинцев, которые регулярно посещают российскую соцсеть "Вконтакте", не изменилась после ее запрета в Украине.

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По охвату, самой популярной социальной сетью среди украинцев оказался Facebook, которым пользуются 62% граждан. Facebook занял третью строчку среди самых популярных сайтов среди украинцев.

Как сообщал УНИАН, ранее социологи рассказали о предпочтениях украинцев в Интернете. Больше половины украинцев, а именно 66% регулярно пользуются Интернетом для личных целей.