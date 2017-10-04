Каждый третий украинец продолжает пользоваться "Вконтакте" - исследование

10:33, 04 октября 2017
Наука и IT
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Самой популярной социальной сетью среди украинцев оказался Facebook, которым пользуются 62% граждан. 

Иллюстрация REUTERS

Несмотря на то что "Вконтакте" покинул первую десятку популярных сайтов среди украинцев в сентябре, каждый третий украинец по-прежнему посещает эту соцсеть. Об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.

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Отмечается также, что количество украинцев, которые регулярно посещают российскую соцсеть "Вконтакте", не изменилась после ее запрета в Украине.

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По охвату, самой популярной социальной сетью среди украинцев оказался Facebook, которым пользуются 62% граждан. Facebook занял третью строчку среди самых популярных сайтов среди украинцев.

Как сообщал УНИАН, ранее социологи рассказали о предпочтениях украинцев в Интернете. Больше половины украинцев, а именно 66% регулярно пользуются Интернетом для личных целей. 

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Теги: #Вконтакте в Украине#украинцы заходят Вконтакт