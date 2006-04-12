Bentley официально представила новый кабриолет (фото)

В рамках проходящей в Нью-Йорке автомобильной выставке состоялась официальная премьера нового кабриолета Bentley Continental GTC. Напомним, что первую информацию о своей новинке британская марка распространила еще осенью прошлого года, однако публичный показ этого автомобиля состоялся только сейчас.

Как мы уже писали, кабриолет построен на платформе купе Bentley Continental GT, но оснащается мягкой складывающейся крышей – это решение в большей мере соответствует имиджу автомобилей Bentley, а также позволяет сохранить максимально вместительный багажник. Новый автомобиль получил аналогичную полноприводную трансмиссию, и будет оснащаться тем же битурбированным мотором W12 мощностью 560 лошадиных сил. По сравнению с закрытой версией Continental GTC стал немного тяжелее – это неизбежная плата за отсутствие жесткой крыши и необходимость дополнительного усиления кузова.

Внешне новинка от купе отличается полностью новой задней частью кузова – начиная от дверей. При этом разработчики обещают, что на задних сиденьях в кабриолете будет не намного теснее, чем в закрытой версии.

Лента.ру