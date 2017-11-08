Археологи нашли редкие каменные стелы на Днепропетровщине (фото)

В селах Пятихатского района Днепропетровской области археологи нашли три каменные стелы разных эпох, одна из которых – скифская – считается очень редкой.

Об этом сообщили сотрудники отдела археологии Днепропетровского национального исторического музея имени Дмитрия Яворницкого, которые принимали участие в экспедиции, передает Радио Свобода.

По данным археологов, небольшой стелообразный камень эпохи раннего бронзового века, который датируется примерно вторым тысячелетием до нашей эры, нашли на окраине села Лозоватка, просто вдоль дороги. На находке исследователи смогли разглядеть выгравированные глаза. Рядом со стелой археологи обнаружили кремневую скребачку – орудие труда эпохи энеолита.

Вторая находка – скифская стела, найденная в двух километрах от села Вишневого, датируется VII-V веками до нашей эры. На ней можно разглядеть очертания головы, а также руку, которая уходит за спину. Специалисты утверждают, что это очень редкий экземпляр с элементами иконографии.

"На скифской стеле хорошо видна голова, переход на плечо, полностью – руку. Это довольно интересно, такие находки – с выпуклыми формами именно в граните – редкие", – отметили исследователи.

Читайте такжеВ Виннице нашли немецкий сейф времен Второй мировой войны - думают, как открыть (фото)

С датировкой третьей находки, сделанной в одном из заброшенных сел Пятихатского района, ученые пока не определились. Как рассказали участники экспедиции, это камень, диаметром примерно в метр, с выдолбленным в верхней части прямоугольным желобом, объемом в 15-20 литров, с плоским дном. Ученые предполагают, что это может быть давний жертвенник.

"Судя по выветрености камня, эта находка может датироваться периодом до нашей эры", – отметили участники экспедиции.

Находки перевезли в Днепропетровский исторический музей, коллекция каменной пластики которого теперь составляет 98 экспонатов. По словам ученых, новые объекты должны пройти первичную реставрацию и консервацию, а затем, вероятно, их выставят в экспозиции.

Днепропетровский исторический музей имени Яворницкого имеет наибольшую в Украине и вторую по величине в Европе коллекцию каменной пластики, в основном, это половецкие и скифские бабы, есть бабы, которым по 2,5 тысячи лет. Часть коллекции собрал в свое время известный историк Дмитрий Яворницкий.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области во время капитального ремонта газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" рабочие наткнулись на уникальное поселение времен черняховской культуры.