Власти Ирана предъявили обвинения основателю "ВКонтакте" Павлу Дурову

Власти Ирана предъявили обвинения основателю мессенджера Telegram и "ВКонтакте" Павлу Дурову. Дуров заявил, что он удивлен.

Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади, которого цитирует иранское агентство ISNA, мессенджером пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство", передает Русская служба BBC.

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Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии.

Сам Дуров заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями.

"Я удивлен. Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины обвинений другие", - написал он в Twitter.

Каковы эти причины, Дуров не уточнил. Он подчеркнул, что ежедневно модераторы Telegram блокируют больше тысячи каналов и чатов с порнографией и призывами к терроризму.

Telegram - самый популярный мессенджер в Иране, где заблокированы "Твиттер" и "Фейсбук". В 2015 году власти страны заблокировали и Telegram, потребовав от администрации мессенджера перенести серверы в Иран.

Впоследствии мессенджер был разблокирован, а летом 2017 года в Тегеране заявили, что Telegram перенес часть серверов на иранскую территорию.

Дуров, в свою очередь, говорил, что иранские власти, возможно, имели в виду так называемые CDN-ноды. В некоторых странах Telegram арендует их для ускорения обмена информацией в сервисе. Такие узлы не хранят никакой приватной информации, подчеркивал Дуров.

Как отмечает Иранская служба Би-би-си, предъявляя обвинения Дурову, власти страны могут пытаться добиться от него переноса серверов.