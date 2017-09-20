Украинские ученые открыли уникальную галактику (фото)

Ученые из Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины открыли уникальную галактику. Особенность в том, что содержание в ней всех химических элементов тяжелее гелия — самое низкое среди всех известных галактик с активным звездообразованием.

Группу ученых возглавляет украинский академик, астрофизик Юрий Изотов (в 2005 году он совместно с американским коллегой открыл одну из самых молодых галактик Вселенной), передает AIN.ua.

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В 2017 году коллектив ученых совершил новое открытие. На предварительном этапе исследования авторы искали первичные галактики среди 4 млн и нашли несколько кандидатов. Самым достоверным из них оказалась галактика J0811+4730.

Ее наблюдения проводили на одном из наибольших телескопов мира — Большом бинокулярном телескопе, который находится в Аризоне, США. У него есть два зеркала, каждое — диаметром 8,4 м.

Открытая галактика расположена на расстоянии 600 млн световых лет и является довольно маленькой. По размеру она в десятки раз меньше, а по массе — в сто тысяч раз меньше, чем типичная спиральная галактика.

Ранее астрофизикам из Японии, Швеции, Великобритании и Германии удалось обнаружить галактику, в которой относительная доля кислорода всего в десять раз меньше, чем у Солнца.