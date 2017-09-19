В ЕС создадут агентство по кибербезопасности и новые сертификаты для цифровых продуктов

В Евросоюзе планируют создать Агентство ЕС по кибербезопасности и ввести новую европейскую систему сертификации, которая обеспечит безопасность цифровых продуктов и услуг. Об этом говорится на сайте ЕС.

Агентство создадут на основе существующего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA). Также оно будет иметь постоянный мандат и возможность предоставлять государствам-членам эффективную помощь и реагировать на кибератаки.

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"Новые европейские сертификаты по кибербезопасности обеспечат надежность миллиардов устройств ("интернет вещей"), которые имеют отношение к сегодняшней критической инфраструктуре, такой как энергетические и транспортные сети. Сертификаты кибербезопасности будут признаны государствами-членами, таким образом, снизятся административные расходы и расходы для компаний", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в финской столице Хельсинки открыли Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, созданный 12 странами Евросоюза и НАТО

Под гибридными угрозами видят, среди прочего, распространение ложной информации, атаки против информационных систем, а также другие виды атак с помощью современных технологий. Это - враждебные действия, направленные на дестабилизацию государства без формального объявления войны. Сейчас в деятельности центра принимает участие 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Возможно, что в будущем к центру присоединятся и другие страны.