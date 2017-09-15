Биологи идентифицировали неизвестное зубастое чудище с техасского пляжа

Тайна безглазого и зубастого морского монстра, вынесенного на техасское побережье ураганом Харви, раскрыта. Об этом пишет The Guardian.

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Американский биолог Кеннет Тай из Национального музея естественной истории Смитсоновского института предполагает, что это саблезубый угорь Aplatophis chauliodus, но предупреждает, что точная идентификация затруднительна без кончика хвоста, и это может быть один из двух вероятных видов.

Саблезубый угорь менее метра в длину и обычно прячется в норах в океане на глубине 30-90 метров. Он мог выбраться из привычной среды обитания из-за суровой погоды.

На фото у него нет глаз, из-за того, что они успели разложиться за время пребывание трупа в воде.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что таинственное морское существо с острыми большим цилиндрическим корпусом, зубами-резцами, хвостом и без глаз выбросило на один из техасских пляжей после урагана "Харви".