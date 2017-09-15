Hyperloop One объявила маршруты, на которых могут появиться первые скоростные поезда

Hyperloop One объявила маршруты, на которых могут появиться скоростные поезда. Десятерых победителей отбирали в ходе длительного конкурса из более чем 2600 заявок. Как пишет The Verge, их протяженность варьируется от 335 км до 1100 км.

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В списке пять стран: Мексика, Великобритания, Канада, CША, Индия. Лучшими признали такие маршруты:

Мексика: Мехико – Гуадалахара;

Британия: Эдинбург – Лондон, Глазго – Ливерпуль;

Канада: Торонто – Монреаль;

США: Чикаго – Колумбус – Питтсбург, Даллас – Ларредо – Хьюстон, Шейен – Денвер – Пуэбло, Майями – Орландо;

Индия: Бангалор – Ченнаи, Мумбаи - Ченнаи.

Также в компании сообщили, что вместе с Департаментом транспорта Колорадо проверяют технико-экономическую обоснованность проектов, исследуя "транспортный спрос, экономическую выгоду, предлагаемые маршруты, потенциальные стратегии, нормативную базу и прочие факторы", влияющие на жизнеспособность скоростных линий.

Победители конкурса не просто представляли на дизайнерскую работу. У команд есть реальная поддержка со стороны инвесторов и регулирующих органов.