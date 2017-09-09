В небе над Кубанью заметили необычное природное явление (фото, видео)

8 сентября жители Краснодарского края России стали свидетелями необычного природного явления. По небу пронесся огромный огненный шар, который был виден из разных районов края, передает "Живая кубань".

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"Сейчас нахожусь рядом с "Мостом поцелуев" в Краснодаре, огромный огненный шар пролетел по направлению к Тургеневскому мосту, - рассказывает очевидец. - Шар медленно падал, а затем пропал".

Еще один свидетель необычного явления сообщает в социальных сетях, что увидел яркий шар на западном обходе города.

Что именно это было, пока неизвестно. Однако очевидцы предполагают, что неизвестным объектом является метеорит, который сгорел в атмосфере.

Как сообщал УНИАН, камера видеонаблюдения на здании в канадском городе Келоуна зафиксировала, как огромный метеорит приземлился неподалеку.