Мощнейшая вспышка на Солнце сжигает магнитное поле Земли‍ - ученые

Выброс массы от мощной вспышки на Солнце достиг Земли раньше ожидаемого срока. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).

"Облако плазмы от Солнца пришло к орбите нашей планеты примерно на 12 часов раньше ожидаемого срока. Это означает, что его скорость превысила ожидавшуюся в полтора раза", — пояснили ученые, добавив, что удар облака по Земле также оказался более мощным, чем ожидалось.

Читайте такжеСолнце взорвалось сразу двумя мощнейшими вспышками, одна из них привела к последствиям (инфографика)

По словам ученых, первым солнечный удар принял на себя прибор ACE, который работает в миллионе километров от Земли. Исходя из его данных, направление магнитного поля выброса оказалось неблагоприятным для нашей планеты и сейчас "сжигает" линии поля Земли.

Как сообщал УНИАН, новая мощная вспышка, относящаяся к максимальному классу X, произошла на Солнце, максимум приходится на 11.00 по Киеву. Она спровоцировала сильные магнитные бури по всей планете.