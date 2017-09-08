ВКонтакте остается популярной соцсетью в Украине, несмотря на блокировку (инфографика)

Самым популярным сайтом среди украинцев остается Google. На третьей строчке – Facebook.

Российская ВКонтакте – на 5-м месте. Хотя бы раз в месяц соцсетью воспользовалась треть украинских интернет-пользователей, о чем свидетельствуют результаты компании Gemius, передает Watcher.

Аудитория популярных веб-сайтов и сервисов по количеству пользователей:

Как сообщал УНИАН, российские сайты впервые вылетели из топ-5 популярных ресурсов среди украинцев. Впервые на третье место вышел Facebook с ежемесячным охватом 46%.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям.