ВКонтакте остается популярной соцсетью в Украине, несмотря на блокировку (инфографика)
20:37, 08 сентября 2017Наука и IT
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Несмотря на блокировку, ВКонтакте остается 5-м по популярности веб-сайтом среди украинцев.
Иллюстрация REUTERS
Самым популярным сайтом среди украинцев остается Google. На третьей строчке – Facebook.
Российская ВКонтакте – на 5-м месте. Хотя бы раз в месяц соцсетью воспользовалась треть украинских интернет-пользователей, о чем свидетельствуют результаты компании Gemius, передает Watcher.
фото watcher.com.ua
Аудитория популярных веб-сайтов и сервисов по количеству пользователей:
фото watcher.com.ua
Как сообщал УНИАН, российские сайты впервые вылетели из топ-5 популярных ресурсов среди украинцев. Впервые на третье место вышел Facebook с ежемесячным охватом 46%.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ который предусматривает, в частности, блокирование доступа к российским соцсетям.
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