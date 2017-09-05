Топовый iPhone 8 получит полтерабайта памяти - инсайдер
Цена на новый смартфоны будет варьироваться от $999 до $1199.
Долгожданный iPhone 8, презентация которого состоится 12 сентября, в базовом варианте будет продаваться за 999$ и получит 64 ГБ памяти. Об этом своем "Твиттере" пишет авторитетный инсайдер и обозреватель Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1).
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В средней модификации новый iPhone получит 256 ГБ памяти, при цене в $1099.
Но самой громкой новинкой от Apple обещает стать топовый iPhone 8 с целыми 512 ГБ памяти. Она будет продаваться за $1199.
#iPhone8— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) September 4, 2017
64 GB: 999$
256 GB: 1099$
512 GB: 1199$
Обозреватель отмечает, что 512 ГБ – это, вероятно, все же многовато для телефона. Более того, чтобы продать как можно больше смартфонов компании было бы разумнее сделать всего два варианта, а не три.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что задняя крышка нового смартфона будет выполнена из стекла для поддержки беспроводной зарядки. Также iPhone 8 получит 5,8-дюймовый безрамочный дисплей. Кроме того, Apple планирует отказаться от кнопки Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID и заменить его сканером лица Face ID.