Солнечной системе угрожает появление второй звезды и "кометный дождь" (видео)

Миссия Gaia Европейского космического агентства обнаружила, что некоторые звезды в галактике могут сблизиться с нашим Солнцем достаточно, чтобы вызвать гравитационное возмущение в облаке Оорта – гипотетической удаленной области Солнечной системы, которую считают источником долгопериодических комет.

Как сообщает ESA, после этого внутрь Солнечной системы устремятся кометы и астероиды, которые могут угрожать Земле. Самое опасное такое сближение возможно через 1,3 миллиона лет – когда в гравитационные пределы Солнечной системы войдет оранжевый карлик Gliese 710.

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Солнечная система движется по галактике, потому "столкновения" с другими звездами неизбежны, хоть под этим и стоит понимать сближение на много триллионов километров. Гравитация звезд, которые проходят вблизи облака Оорта, может нарушить орбиты находящихся там комет, втягивая их во внутреннюю Солнечную систему.

Хотя считается, что это явление вызывает появление в нашем небе раз в сто или тысячу лет некоторых комет, это также может вызвать столкновение комет с Землей или другими планетами.

Звезда должна приблизится примерно на 60 триллионов километров, прежде чем она начнет оказывать влияние на облако Оорта, которое находится в 15 триллионах километров от Солнца.

Астрономы обнаружили 97 звезд, которые пройдут в пределах 150 триллионов километров, а 16 – в пределах 60 триллионов километров.

Особенно близко будет звезда Gliese 710. Через 1,3 миллиона лет ее траектория проляжет всего в 2.3 трлн. км или около 16 000 расстояний между Землей и Солнцем, а также через облако Оорта.