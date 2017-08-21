В США готовятся встретить полное солнечное затмение (фоторепортаж)
14:30, 21 августа 2017Наука и IT
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Граждане США съезжаются в районы, где можно лучше увидеть солнечное затмение.
В США готовятся встретить полное солнечное затмение. Так, сотни людей съезжаются в районы, где можно лучше его увидеть.
Как известно, в понедельник, 21 августа, в темноту посреди дня погрузятся 12 миллионов человек. Полное солнечное затмение увидят жители американских штатов от Орегона до Южной Каролины.
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Жители города Карбондейл в штате Иллинойс увидят самое длительное полное затмение - солнце будет закрыто Луной 2 минуты 41 секунду. Еще 200 млн человек смогут увидеть частичное затмение.
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Новость в сюжете: Солнечное затмение 2017