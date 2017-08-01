Директор Днепровского планетария рассказал, когда в Днепре можно наблюдать затмение солнца

Ближайшее солнечное затмение, которое смогут наблюдать жители Земли пройдет через 18 лет, сообщил на пресс-конференции директор Днепровского планетария Сергей Линговский, передает 056.ua.

Читайте такжеВ августе произойдет самое долгое затмение Солнца в историиЖители Днепра смогут наблюдать только частичное затмение, которое состоится в 2022 году.

"Ближайшее полное затмение мы увидим в 2035 году и в 2022 - частичное. Солнечное затмение произойдет 21 февраля и захватит США, Чукотку и Западную Европу. Затмение - достаточно ординарное событие и проходит дважды в год - два лунных и два солнечных", - сообщил Сергей Линговский.