Директор Днепровского планетария рассказал, когда в Днепре можно наблюдать затмение солнца

15:31, 01 августа 2017
Наука и IT
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Он также добавил, что последнее солнечное затмение пройдет через 600 лет.

REUTERS

Ближайшее солнечное затмение, которое смогут наблюдать жители Земли пройдет через 18 лет, сообщил на пресс-конференции директор Днепровского планетария Сергей Линговский, передает 056.ua.

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"Ближайшее полное затмение мы увидим в 2035  году и в 2022 - частичное. Солнечное затмение произойдет 21 февраля и захватит США, Чукотку и Западную Европу. Затмение - достаточно ординарное событие и проходит дважды в год - два лунных и два солнечных", - сообщил Сергей Линговский.

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