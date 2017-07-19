Эффект стробоскопа: почему птицы, вертолеты и винты самолетов "зависают" в воздухе во время съемок (видео)

На днях в сети получило огласку видео, на котором воробей словно зависает в воздухе, не взмахивая крыльями. Многие пользователи заподозрили монтаж или использование спецэффектов. Однако, как позже объяснили специалисты, в видеоролике сработал эффект стробоскопинга.

Стробоскопический эффект происходит на видео, когда скорость движения объектов совпадает с частотой кадров видеосъемки.

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Например, на ролике с воробьем, что зависает в воздухе, частота кадров в секунду - 20. Такой же примерно оказалось и количество взмахов птицы крыльями. То же самое происходит на видеороликах с вертолетами и другими подвижными предметами, скорость движения которых во время съемки совпадает с частотой кадров в секунду.