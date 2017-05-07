Евровидение-2017: впервые для охраны порядка будет задействован уникальный вертолет (видео)

Впервые в Украине правоохранители для охраны общественного порядка будут использовать три специально укомплектованные современным оборудованием автомобиля и вертолет.

Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев, передает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские для фиксации и передачи информации в режиме онлайн в Ситуационные центры Нацполиции будут использовать два автомобиля, третий будут использовать нацгвардейцы.

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Во время проведения массовых мероприятий автомобили будут размещаться вблизи массового скопления граждан. "Это дает возможность нам оперативно получать видео с той или иной точки и анализировать состояние дел, а соответственно – принимать управленческие решения по применению сил и средств, специальной техники, и всего имеющегося ресурса, который привлекается к охране общественного порядка", - отметил Бушуев.

Он добавил, что автомобили также оснащены техникой, имеющей доступ ко всем ведомственным информационным ресурсам.

Кроме того, полицейские во время проведения массовых мероприятий, в том числе международного песенного конкурса «Евровидение-2017», будут использовать современный вертолет. Он оборудован специальной видеоаппаратурой, также имеющей возможности фиксации правонарушений и оперативной передачи информации в Ситуационные центры НП.

Бушуев также рассказал, что современные технологии, которые внедряются в полиции, дают возможность идентификации лиц и подозрительных предметов. «Такая практика у нас применяется впервые. Положительный опыт, который мы получим, будет и впредь использоваться, потому что в этих новейших технических решениях очень большой потенциал», – подчеркнул Бушуев.