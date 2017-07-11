Электромобили уже к 2022 году смогут полноценно конкурировать с машинами на бензине - ученые

Британские ученые утверждают, что уже к 2022 году электромобили смогут полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе. О результатах исследования сообщил Имперский колледж Лондона на сайте EurekAlert.

Читайте такжеВ США беспилотный грузовик доставил груз пива (видео)

В рамках этой работы была проведена оценка темпов снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах. По прогнозу авторов исследования, цены на автомобильные аккумуляторы обгонят стоимость бензина не позднее 2034 года. Ученые также пришли к выводу, что в 2030 годах станет экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

В настоящее время многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. В частности, на 2040 год Франция наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине. Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год.

Как сообщал УНИАН, по данным Единого государственного реестра МВД, по состоянию на 31 декабря в Украине за 2016 год зарегистрировано 2593 зеленых авто: 1709 автомобилей на электротяге и 884 – с гибридной силовой установкой. То есть количество авто на электротяге выросло в четыре раза.