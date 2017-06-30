В Бермудском треугольнике внезапно возник опасный остров, привлекающий акул (фото)

В Бермудском треугольнике внезапно возник еще один остров, но людей предупредили держаться от него подальше, передает Metro.

Остров Шелли-Айленд сформировался лишь за несколько месяцев в Северной Каролине.

Читайте такжеTesla переключила остров в Тихом океане на солнечные батареи

Как указано в источнике, он опасен для людей из-за сильных течений в узком промежутке, что отделяет песчаный берег от материка.

Кроме того, там плавает много акул.

По словам ученых, будущее острова неизвестно: он может расти дальше или исчезнуть так же внезапно.