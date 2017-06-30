В Бермудском треугольнике внезапно возник опасный остров, привлекающий акул (фото)
15:00, 30 июня 2017Наука и IT
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Остров сформировался лишь за несколько месяцев
Будущее острова неизвестно / Chadonka
В Бермудском треугольнике внезапно возник еще один остров, но людей предупредили держаться от него подальше, передает Metro.
Остров Шелли-Айленд сформировался лишь за несколько месяцев в Северной Каролине.
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Как указано в источнике, он опасен для людей из-за сильных течений в узком промежутке, что отделяет песчаный берег от материка.
Кроме того, там плавает много акул.
По словам ученых, будущее острова неизвестно: он может расти дальше или исчезнуть так же внезапно.
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