Хакеры атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию - СМИ

Под атаку компьютерного вируса, похожего на вирус-вымогатель WannaCry, попала Чернобыльская атомная электростанция. Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на сотрудника станции.

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Так, не работают серверы и сайт ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. Как сообщили в Национальном банке Украины, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и с проведением банковских операций.

Также о хакерской атаке на свои ресурсы сообщила государственная компания - оператор объединенной энергосистемы - «Укрэнерго», и столичная энергоснабжающая компания «Киевэнерго».