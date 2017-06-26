Кибератака на британский парламент привела к взлому 90 аккаунтов

До 90 аккаунтов электронной почты депутатов или служащих британского Парламента были взломаны во время кибератаки на британский парламент, совершенной в минувшую пятницу.

Как сообщил пресс-секретарь Парламента, пострадали менее 1% из 9000 пользователей парламентского сервера, передает Русская служба Би-Би-Си.

Из-за этой хакерской атаки в качестве меры предосторожности членам Палаты общин, пэрам Палаты лордов и сотрудникам Парламента отключили удаленный доступ к рабочей электронной почте.

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Пресс-секретарь также отметил, что атака стала возможна из-за слишком простых паролей, которые не соответствовали рекомендациям парламентской компьютерной службы.

Сейчас проводится расследование с целью установить, попала ли какая-то информация в руки хакеров.

Обе палаты Парламента в понедельник вновь приступят к работе.

Как сообщал УНИАН, компьютерные системы парламента Великобритании подверглись хакерской атаке. Парламент временно закрыл удаленный доступ к сети. В результате часть парламентариев и сотрудников ведомства лишились доступа к электронной почте вне Вестминстерского дворца.