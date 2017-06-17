Минобразования запланировало выпускать электронные учебники с мультимедийными приложениями

Министерство образования и науки Украины решило создать электронные учебники с интерактивными задачами и мультимедийными приложениями. Об этом сообщила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"Мы уже двигаемся в направлении перехода на электронные учебники. Отныне издательства обязательно предоставлять МОН электронную версию учебника, но этого недостаточно – должны работать над мультимедийными приложениями, что есть в таких учебниках в большинстве цивилизованных стран мира. Есть даже государства, которые не закупают бумажные учебники – исключительно электроне", – сказала Гриневич.

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Отмечается, электронные учебники дают возможность контролировать работу школьника, они будут мультимедийными и интерактивными, что интересно для учащихся и могут быть доступными на многих ґаджетах одновременно. Также такая форма учебных материалов значительно дешевле бумажной.

Напомним, в декабре Кабинет министров одобрил концепцию "Новой украинской школы" с 12-летним образованием.