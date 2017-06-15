Ученые нашли утраченное восьмое чудо света

Исследователи из Новой Зеландии заявили, что нашли точное местонахождение восьмого чуда света - белых и розовых террас Отукапуаранги. Они считались самым большим месторождением диоксида кремния.

Они изучили записи 1859 года в дневнике картографа Фердинанда фон Хоштеттера, а также реконструировали события, приведшие к уничтожению Отукапуаранги, передает The National Geographic.

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Новозеландские ученые пришли к выводу, что террасы находились от 9 до 15 метров ниже современного уровня озера Ротомахана на острове Северный.

Восьмое чудо света было разрушено в 1886 году когда ожил вулкан Таравера, тогда его пепел покрыл знаменитые террасы.

Как сообщал УНИАН, в Греции планируют восстановить одно из семи чудес света.