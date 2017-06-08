Археологи нашли в центре Мехико древний ацтекский храм

У храма была площадка на которой ацтеки играли в мяч и совершали жертвоприношения, сообщает ZN.UA со ссылкой на Phys.Org.

Читайте такжеУ берегов Сицилии археологи обнаружили массивный древний монументСогласно источникам, испанский конкистадор Эрнан Кортес наблюдал за ацтекской игрой в мяч в 1528. На игру его пригласил последний император ацтеков Монтезума. По мнению историков, в игру были вовлечены игроки, которые должны были отбивать мяч с помощью бедер, а само действо часто было сопряжено с человеческими жертвоприношениями. Исследователи обнаружили 32 шейных кости, которые, по их мнению, принадлежали людям, принесенным в жертву во время ритуала.

До настоящего времени сохранилась только часть площадки для игры в мяч, которая, по мнению ученых, достигала 50 м в длину. Храм же является полукруглым строением, которое стояло на прямоугольном фундаменте. Длина всего строения достигала 30 м, а высота – четырех.

Ранее исследователи установили, что ацтеки съедали приехавших завоевать их испанцев. Историки проводили раскопки поселения ацтеков и дружественных им племен, находящегося к востоку от Мехико. В нем ученые обнаружили останки 15 испанцев, а также их союзников - 45 кубинцев африканского и индийского происхождения, женщин, детей и 350 других человек, включая согласившихся на сотрудничество с конкистадорами майя. Всего ученые насчитали около 550 человек.