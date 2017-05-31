Немецкий ученый провел анализ ДНК египетских мумий и сделал неожиданное открытие

Согласно данным анализов ДНК египетских мумий, древние египтяне имели мало общего с нынешними жителями этой страны, а также с людьми, проживающими сейчас в центральной и южной частях Африки, передает Русская служба Би-би-си.

Как указывает в докладе, опубликованном в журнале Nature Communications, немецкий археолог Йоханнес Краузе, исследование имело целью конкретно выяснение степени родства древних и современных египтян.

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В итоге ученые пришли к выводу, что у жителей Древнего Египта был генотип, близкий к жителям Ближнего Востока - нынешней Сирии, Ирака, Турции, Иордании, Ливана и Израиля.

Они провели ДНК-анализы примерно 90 мумий из захоронений, сделанных с XIV века до нашей эры до IV века до нашей эры в районе южнее Каира. Это помогло исследователям понять, как менялось население Египта в течение этого периода времени.

Ученые отмечают, что влияние генов жителей центральной и южной частей Африки на египтян стало проявляться лишь начиная с IV-V веков нашей эры. До этого же генотип египтян оставался практически неизменным.

Как сообщал УНИАН, в минувшем году исследователи сообщили, что кинжал, обнаруженный в 1925 году после вскрытия саркофага Тутанхамона, изготовлен из материала внеземного происхождения.