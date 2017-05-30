Интерес украинцев к методам обхода блокировки российских ресурсов угасает (инфографика)

График популярности запроса в Google технологии VPN (Virtual Private Network) отразил реакцию пользователей на блокирование российских интернет-сервисов. Как свидетельствует исследование аналитической группы Corestone Corp, пик заинтересованности методами обхода блокировки пришелся на 19 мая. С того времени ажиотаж идет на спад.

На карте можно проследить, из каких областей поступило больше всего запросов, и, вероятно, где расположена наиболее лояльная аудитория заблокированных ресурсов.

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Таким образом, наибольшую активность проявили пользователи в Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Кировоградской областях.