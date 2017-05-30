Ученые допустили существование самособирающихся лун у Сатурна

Японские и французские ученые предположили, что крупные спутники Сатурна могли рождаться и умирать до 20-30 раз за историю существования второй по величине планеты Солнечной системы. Соответствующее исследование опубликовано в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Астрономы в рамках гравитационной задачи N тел смоделировали эволюцию предшественников Реи и Дионы, двух крупных лун Сатурна.

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Оказалось, что если на орбите вокруг Сатурна имеются крупные осколки (больше ста метров в диаметре), то за несколько десятилетий они сформировали бы одну крупную луну. В случае, если вокруг газового гиганта вращаются более мелкие обломки, с течением времени они образовали бы два-три крупных спутника. Авторы отмечают, что за все время существования Сатурна на его орбите могли образоваться и исчезнуть до 30 поколений лун и колец.

Выводы ученых противоречат другому исследованию, согласно которому Тефия и Диона оставались неизменными в течение последних четырех миллиардов лет. С другой стороны, имеется работа, согласно которой Тефия, Диона и Рея возникли не ранее ста миллионов лет наза